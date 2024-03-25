...

Pemprov DKI Jakarta Sebut Ada Kenaikan Kasus DBD, Paling Tinggi di Jakarta Selatan

Carlos Roy Fajarta, Jurnalis · Senin 25 Maret 2024 12:20 WIB
Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menyebut ada kenaikan kasus DBD di Ibu Kota saat ini. Hal tersebut disampaikan usai menghadiri kegiatan sembako murah di GOR Cengkareng, Jakbar (25/3).
 
Ia meminta masyarakat untuk waspada pasalnya kenaikan angka kasus DBD di Jakarta cukup tinggi. Sebelumnya, BMKG menyebut semua wilayah di Jakarta berkategori awas dan waspada kasus DBD.
 
Reporter: Carlos Roy Fajarta Barus
Produser: Akira AW

(fru)

