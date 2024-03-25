Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menyebut ada kenaikan kasus DBD di Ibu Kota saat ini. Hal tersebut disampaikan usai menghadiri kegiatan sembako murah di GOR Cengkareng, Jakbar (25/3).

Ia meminta masyarakat untuk waspada pasalnya kenaikan angka kasus DBD di Jakarta cukup tinggi. Sebelumnya, BMKG menyebut semua wilayah di Jakarta berkategori awas dan waspada kasus DBD.

Reporter: Carlos Roy Fajarta Barus

Produser: Akira AW

(fru)

