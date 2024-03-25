Kemenhub bakal blacklist NIK pendaftar program mudik gratis yang tidak melakukan validasi ulang. Kebijakan ini guna mencegah masyarakat yang mendaftar program mudik gratis lebih dari satu penyelenggara.

Program mudik gratis ini diselenggarakan di beberapa moda angkutan yakni bus, kereta api, dan kapal laut. Ketentuan ini akan berlaku untuk program mudik gratis di lebaran tahun depan dan selanjutnya.

Berkaca pada angkutan mudik gratis 2023, sebanyak 1.500 kursi bus kosong. Pasca evaluasi, bangku kosong itu disebabkan adanya pemudik yang mendaftar lebih dari satu penyelenggara.

Temuan ini berpotensi membuat kepercayaan publik terhadap program mudik gratis turun.

Reporter: Rani Stones Sanjaya

Produser: Akira AW

