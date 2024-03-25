Ratusan rumah di Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur terendam banjir kiriman. Banjir kiriman tersebut berasal dari Depok dan Bogor, Jawa Barat, Senin (25/3). Banjir tersebut mencapai ketinggian 1 meter hingga 1,5 meter.
Warga terlihat tetap beraktivitas seperti biasa meskipun banjir. Banjir terjadi sejak Senin (25/3) dini hari sekitar pukul 03.00.
Reporter: Rio Manik
Produser: Akira AW
