Beginilah kondisi sejumlah pasien rawat inap di RSUD Umar Masud Bawean, Gresik. Banyak pasien yang menempati sejumlah tenda darurat.

Evakuasi pasien mendesak dilakukan seiring masih terjadinya gempa susulan. Pemindahan ini juga untuk memberikan rasa aman dan nyaman pasien. Meskipun para pasien saat ini masih dirawat di luar ruangan namun Pemkab Gresik berupaya memaksimalkan penanganan.

Reporter : Agus Ismanto

Produser: Reza Ramadhan

