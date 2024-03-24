...

Khawatir Gempa Susulan, Pasien RSUD Bawean Dirawat di Tenda Darurat

Agus Ismanto, Jurnalis · Minggu 24 Maret 2024 18:44 WIB
Beginilah kondisi sejumlah pasien rawat inap di RSUD Umar Masud Bawean, Gresik. Banyak pasien yang menempati sejumlah tenda darurat.
 
Evakuasi pasien mendesak dilakukan seiring masih terjadinya gempa susulan. Pemindahan ini juga untuk memberikan rasa aman dan nyaman pasien. Meskipun para pasien saat ini masih dirawat di luar ruangan namun Pemkab Gresik berupaya memaksimalkan penanganan.
 
Reporter : Agus Ismanto
Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

