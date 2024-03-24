...

Taksi Ringsek Tabrak Separtor Bus Transjakarta di Jakarta Selatan

Denhelmi Sajangbati, Jurnalis · Minggu 24 Maret 2024 18:32 WIB
Sebuah taksi bernomor polisi B 1066 BUB ini ringsek setelah menabrak separator busway di sebelah GT Semanggi 2  Jl Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Sebelum menabrak taksi yang melaju ke arah Kuningan ini sempatberusaha menghindara mobil lain.
 
Namun, akhirnya menbarak pengendara ojek online. Beruntung pengendara ojek online hanya mengalami luka ringan.
 
Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Kasus kecelakaan ini ditangani Unit Laka Lantas Ditlantas PMJ.
 
Reporter : Denhelmi Sajangbati
Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

