Sebuah taksi bernomor polisi B 1066 BUB ini ringsek setelah menabrak separator busway di sebelah GT Semanggi 2 Jl Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Sebelum menabrak taksi yang melaju ke arah Kuningan ini sempatberusaha menghindara mobil lain.

Namun, akhirnya menbarak pengendara ojek online. Beruntung pengendara ojek online hanya mengalami luka ringan.

Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Kasus kecelakaan ini ditangani Unit Laka Lantas Ditlantas PMJ.

Reporter : Denhelmi Sajangbati

Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

