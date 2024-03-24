Terminal Lebak Bulus mulai ramai dikunjungi oleh para pemudik Minggu (24/3/2024). Kebanyakan mereka ingin berangkat lebih awal menuju kampung halamannya.

Koper besar hingga tumpukan kardus yang dibawa para pemudik ini juga sudah terjejer rapi dekat kursi tunggu penumpang. Jawa Barat dan Jawa Tengah menjadi daerah yang paling banyak dituju.

Reporter : Felldy Utama

Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News