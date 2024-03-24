...

Pemudik Mulai Ramai Serbu Terminal Lebak Bulus

Felldy Utama, Jurnalis · Minggu 24 Maret 2024 18:15 WIB
Terminal Lebak Bulus mulai ramai dikunjungi oleh para pemudik Minggu (24/3/2024). Kebanyakan mereka ingin berangkat lebih awal menuju kampung halamannya. 
 
Koper besar hingga tumpukan kardus yang dibawa para pemudik ini juga sudah terjejer rapi dekat kursi tunggu penumpang. Jawa Barat dan Jawa Tengah menjadi daerah yang paling banyak dituju.
 
Reporter : Felldy Utama
Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

