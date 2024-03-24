...

Bandara Soekarno-Hatta Prediksi Puncak Arus Mudik Lebaran pada 5-6 April 2024

Hasnugara, Jurnalis · Minggu 24 Maret 2024 13:40 WIB
Pengelola Bandara Soekarno-Hatta terus mempersiapkan pelayanan dan keamanan angkutan lebaran 2024. Diprediksi puncak arus mudik lebaran terjadi pada tanggal 5-6 April 2024. Jumlah pergerakan penumpang diperkirakan mencapai 188.700 penumpang. 
 
Diikuti pergerakan pesawat sebanyak 1.200 penerbangan. Sedangkan puncak arus balik diprediksi terjadi H+4 lebaran. Jumlah penumpang diperkirakan akan mencapai 190.000 penumpang. Diikuti pergerakan pesawat sekitar 1.117 penerbangan. 
 
Saat ini Bandara Soekarno-Hatta sudah menerima permintaan ekstra flight dari beberapa maskapai. Untuk penerbangan internasional sebanyak 14 flight dan penerbangan domestik 42 flight. 
 
Reporter: Hasnugara 
Produser: Akira AW

(fru)

Berita Terkait

