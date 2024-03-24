Beginilah kondisi terkini warga terdampak gempa, Minggu (24/3). Mereka mengungsi di lapangan Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Gresik, Jatim.

Warga yang mengungsi terlihat hanya mendirikan tenda terpal berlasakan tikar. Mereka mengabaikan kuatnya hembusan angin maupun gigitan nyamuk akibat rasa trauma.

BPBD Kabupaten Gresik mencatat sebanyak 1.160 jiwa warga terdampak masih mengungsi.

Kontributor: Agus Ismanto

Produser: Akira AW

(fru)

