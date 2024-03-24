Diduga mengantuk, sebuah minibus menabrak warung di Jalur Pantura Alternatif Cirebon-Indramayu, Jawa Barat pada Sabtu (23/3) malam. Kerasnya tabrakan membuat warung yang berada di pinggir jalan tersebut mengalami rusak parah.
Akibat peristiwa tersebut 3 orang mengalami luka parah dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat.
Kontributor: Toiskandar
Produser: Kristo Suryokusumo
