Menurut Ustaz Dr. Fatihunnada, Lc., M.A., rasa lapar memang dirasakan ketika berpuasa, tetapi bukan berarti diperbolehkan untuk berlebihan ketika berbuka puasa, karena segala sesuatu yang berlebihan adalah tidak baik. Sebagaimana yang

ditegaskan oleh Allah SWT dalam Surat Al-A'raf, ayat 31.

Berbuka puasa secara berlebihan menurut Sayyid Maliki dapat menyebabkan malas dalam beribadah, termasuk qiyamulllail di bulan Ramadhan. Bahkan dapat mengakibatkan matinya hati menurut Syeikh Abdul Qodri Jilani ketika menafsirkan

penggalan terakhir Surat Al-Baqarah ayat 183.

