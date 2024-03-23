...

Kate Middleton Umumkan Idap Kanker, Kini Jalani Kemoterapi

Reza Ramadhan, Jurnalis · Sabtu 23 Maret 2024 12:05 WIB
Kate Middleton akhirnya tampil di hadapan publik secara resmi lewat sebuah video yang dirilis pada 22 Maret 2024. Dalam video itu, dia mengaku, mengidap kanker stadium awal yang dapat ditangani dengan kemoterapi. 
 
Kanker tersebut, menurut Kate, terdeteksi setelah menjalani operasi abdomen di The London Clinic, pada 14 Januari silam.
 
Namun tes yang dijalaninya setelah operasi cukup mengejutkan karena tim medis menemukan keberadaan kanker di tubuhnya. Karena kanker itu berada di stadium awal, dokter menyarankan agar Kate Middleton menjalani kemoterapi. 
 
