Pertamina merilis Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) di Yogyakarta International Airport, Jumat (22/3).

DPPU yang dibangun Pertamina ini berkapasitas 4 ribu kiloliter dan mampu memenuhi kebutuhan bahan bakar hingga 30 hari.

Kebutuhan bahan bakar avtur yang besar merupakan salah satu antisipasi menghadapi lonjakan pemudik 2024.

Sebelumnya, proses pemenuhan kebutuhan avtur dilakukan oleh Pertamina mengandalkan tangki sementara yang ditanam di appron YIA.

Kontributor: Budi Utomo

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News