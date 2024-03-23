...

Jenang Kenong Durian Kuah Rempah, Takjil Legit untuk Berbuka Puasa

Febry Rachadi, Jurnalis · Sabtu 23 Maret 2024 22:00 WIB
Di Jember ada penjual kuliner khas dari bahan buah durian yang dipadukan dengan ketan, cincau, degan, dan kuah rempah. Salah satunya, Suliha penjual jenang kenong durian kuah rempah warga desa Kamal, Kecamatan Arjasa, Jember.
 
Untuk membuat jenang kenong dibutuhkan bahan-bahan seperti durian, ketan, cincau sebagai jenang, kelapa muda, dan kacang hijau. Bahan-bahan tersebut diolah sedimikian rupa, agar rasa lebih nikmat di tambah santan kelapa dan rempah-rempah nusantara.
 
Jenang kenong kuah rempah siap disajikan bersama pendamping minuman cincau degan gula aren. Jenang kenong khas kampung Purba ini memiliki rasanya yang legit dan manis sehingga pas untuk dinikmati pada berbuka puasa. Kuliner ini dijual di kawasan kampung Purba kaki Gunung Argopuro dengan harga Rp15,000 per porsi.
 
Produser : Febry Rachadi
Reporter : Pramono

(rns)

