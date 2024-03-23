Video seorang wanita di Mamasa, Sulawesi Barat yang terpaksa ditandu sejauh 13 kilometer karena hendak melahirkan viral di media sosial. Hal ini disebabkan akses jalan dari tempat tinggalnya rusak parah dan tidak dapat dijangkau kendaraan.

Dalam video tersebut, wanita itu harus ditandu dengan batang bamboo dan diberi kain melewati jalan yang cukup terjal. Diketahui, aksi yang memilukan tersebut bukanlah pertama kali ini terjadi.Warga berharap pemerintah memberikan perhatian dengan memperbaiki akses jalan agar peristiwa ini tak terulang.

Kontibutor: Frendy Christian

Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

