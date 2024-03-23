...

Video Wanita yang Ditandu Belasan Kilometer untuk Melahirkan Viral di Media Sosial

Frendy Cristian, Jurnalis · Sabtu 23 Maret 2024 23:10 WIB
A A A
Video seorang wanita di Mamasa, Sulawesi Barat yang terpaksa ditandu sejauh 13 kilometer karena hendak melahirkan viral di media sosial. Hal ini disebabkan akses jalan dari tempat tinggalnya rusak parah dan tidak dapat dijangkau kendaraan.
 
Dalam video tersebut, wanita itu harus ditandu dengan batang bamboo dan diberi kain melewati jalan yang cukup terjal. Diketahui, aksi yang memilukan tersebut bukanlah pertama kali ini terjadi.Warga berharap pemerintah memberikan perhatian dengan memperbaiki akses jalan agar peristiwa ini tak terulang.
 
Kontibutor: Frendy Christian
Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Tampil Ciamik! Skuad Persib Bandung Sinyal Kuat Jadi Miniatur Timnas Indonesia

Tampil Ciamik! Skuad Persib Bandung Sinyal Kuat Jadi Miniatur Timnas Indonesia

Terbongkar! Mantan Jubir PCO Bocorkan Gaya Komunikasi Gibran yang Sebenarnya

Terbongkar! Mantan Jubir PCO Bocorkan Gaya Komunikasi Gibran yang Sebenarnya

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini