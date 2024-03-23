Seorang guru honorer berinisial PR di Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung ditangkap polisi akibat menjadi bisnis narkoba. Saat digerebek, polisi menemukan 2 buah kantong plastik berisi paket narkoba jenis sabu.

Polisi kemudian meminta pelaku membongkar sendiri plastik 13 paket narkoba siap edar yang disembunyikannya. Saat ditangkap, pelaku mengaku baru pertama kali berbisnis narkoba.

Kontributor: Haryanto

Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

