Kebakaran Hanguskan 5 Bangunan di Cengkareng, Jakarta Barat

Miftahul Ghani, Jurnalis · Sabtu 23 Maret 2024 20:40 WIB
Sebanyak 5 bangunan di Jalan Puskesmas, Cengkareng Timur, Jakarta Barat ludes terbakar pada Sabtu (23/3) sore. 
 
Api dengan cepat merambat kebangunan lain akibat banyaknya material serta isi warung dan bengkel yang mudah terbakar. Dugaan sementara, kebakaran yang berawal dari lantai 2 sebuah warung sembako ini diakibatkan oleh korsleting listrik.
 
Kebakaran ini menyebabkan seorang pemilik rumah mengalami luka bakar di bagian punggung dan tangan. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 15 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi.
 
Kontributor: Miftahul Ghani 
Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

