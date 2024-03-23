Sebanyak 5 bangunan di Jalan Puskesmas, Cengkareng Timur, Jakarta Barat ludes terbakar pada Sabtu (23/3) sore.

Api dengan cepat merambat kebangunan lain akibat banyaknya material serta isi warung dan bengkel yang mudah terbakar. Dugaan sementara, kebakaran yang berawal dari lantai 2 sebuah warung sembako ini diakibatkan oleh korsleting listrik.

Kebakaran ini menyebabkan seorang pemilik rumah mengalami luka bakar di bagian punggung dan tangan. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 15 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi.

Kontributor: Miftahul Ghani

Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News