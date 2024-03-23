Akibat menerobos perlintasan kereta api, 2 kendaraan jenis sedan dan minibus rusak parah tertabrak kereta api di Kota Bekasi, Jawa Barat. Kerasnya benturan membuat mesin mobil minibus terlepas dari rangka mobil dan menimpa 3 sepeda motor yang terparkir di dekat perlintasan.
Proses evakuasi pengemudi sedan berlangsung dramatis karena korban terjepit kemudi mobil. Tidak ada korban tewas dalam kejadian ini. Seluruh korban dari 2 kendaraan tersebut langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan.
Kontributor: Rahmat Hidayat
Produser: Kristo Suryokusumo
(rns)
