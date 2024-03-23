...

Mobil Sedan dan Minibus Rusak Parah akibat Tertabrak Kereta Api

Rahmat Hidayat, Jurnalis · Sabtu 23 Maret 2024 20:08 WIB
Akibat menerobos perlintasan kereta api, 2 kendaraan jenis sedan dan minibus rusak parah tertabrak kereta api di Kota Bekasi, Jawa Barat. Kerasnya benturan membuat mesin mobil minibus terlepas dari rangka mobil dan menimpa 3 sepeda motor yang terparkir di dekat perlintasan. 
 
Proses evakuasi pengemudi sedan berlangsung dramatis karena korban terjepit kemudi mobil. Tidak ada korban tewas dalam kejadian ini. Seluruh korban dari 2 kendaraan tersebut langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan.
 
Kontributor: Rahmat Hidayat 
Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

