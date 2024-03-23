Seorang santri Pondok Pesantren Hidayatullah dan seorang warga harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif akibat luka usai diserang seekor monyet liar di Deli Serdang, Sumatera Utara. Mereka mengalami luka gigitan di bagian dahi dan luka robek pada pergelangan tangan kanan serta luka robek pada lutut dan betis kaki sehingga harus mendapatkan 13 jahitan. Monyet tersebut kini telah dievakuasi oleh petugas pemadam kebakaran dan akan diserahkan ke kebun binatang di Kota Medan.

Kontributor: Amiruddin

Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

