Tim Hukum Ganjar-Mahfud Resmi Laporkan Hasil Rekapitulasi Pemilu 2024 ke MK

Jonathan Simanjutak, Jurnalis · Sabtu 23 Maret 2024 18:40 WIB
Tim hukum pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD tiba di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) pada Sabtu (23/3) sore hari. Rombongan tim hukum yang dipimpin oleh Todung Mulya Lubis ini membawa setumpuk dokumen yang akan diajukan bersamaan dengan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). 
 
Diketahui, Tim Hukum Ganjar-Mahfud menolak hasil rekapitulasi Pemilu 2024 yang diumumkan KPU. Mereka berdalih proses Pemilu diwarnai berbagai pelanggaran maupun kecurangan, bahkan bisa dikatakan kejahatan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Mereka juga menyebut berbagai pelanggaran tersebut lahir sebelum pelaksanaan Pemilu digelar.
 
Reporter: Jonathan Simanjuntak
Produser: Kristo Suryokusumo

