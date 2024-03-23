Gunung Semeru di Lumajang kembali erupsi pada Sabtu (23/3/2024) pagi. Terlihat kolom abu setinggi 1.000 meter membumbung dengan intensitas tebal condong mengarah ke sisi barat laut.

BPBD Lumajang meminta masyarakat di kaki Gunung Semeru untuk mewaspadai potensi hujan abu yang bisa terjadi. Gunung Semeru saat ini masih berada di Level III atau Siaga.

Reporter: Yayan Nugroho

Produser: Reza Ramadhan

