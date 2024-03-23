...

Gunung Semeru Kembali Erupsi, Semburkan Abu Vulkanik Setinggi 1.000 Meter

Yayan Nugroho, Jurnalis · Sabtu 23 Maret 2024 11:00 WIB
Gunung Semeru di Lumajang kembali erupsi  pada Sabtu (23/3/2024) pagi. Terlihat kolom abu setinggi 1.000 meter membumbung dengan intensitas tebal condong mengarah ke sisi barat laut.
 
BPBD Lumajang meminta masyarakat di kaki Gunung Semeru untuk mewaspadai potensi hujan abu yang bisa terjadi. Gunung Semeru saat ini masih berada di Level III atau Siaga.
 
Reporter: Yayan Nugroho
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

