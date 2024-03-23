Gempa yang mengguncang Tuban menyebabkan 143 KK terdampak di wilayah Jawa Timur. Rinciannya berdasarkan data BNPB hingga Sabtu (23/3) adalah 10 KK di Tuban, 130 KK di Gresik, 2 KK di Surabaya dan 1 KK di Pamekasan.

Gempa tersebut mengakibatkan sejumlah infrastruktur mengalami kerusakan. Tercatat 141 rumah mengalami rusak ringan hingga berat.

BPBD setempat hmasih terus melakukakan penanganan darurat bencana. Antara lain melakukan pendataan dan monitoring di sejumlah lokasi.

