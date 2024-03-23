...

BMKG: Gempa Bawean dan Tuban Satu Rangkaian, Terjadi 64 Kali Susulan

Rani Stones Sanjaya, Jurnalis · Sabtu 23 Maret 2024 09:00 WIB
BMKG menyebut gempa bumi yang terjadi di Pulau Bawean dan Tuban pada Jumat (22/3/2024) merupakan satu rangkaian. Hingga pukul 20.00 WIB kemarin, BMKG mencatat terjadi 64 kali gempa susulan. 
 
Rentang kekuatan gempa berkisar pada kekuatan magnitudo 2,7 hingga 6,5. Masyarakat diminta tidak terpengaruh oleh isu yang tidak bertanggungjawab. Gempa juga disebut tidak berpotensi tsunami.
 
Reporter: Rani Stones Sanjaya 
Produser: Reza Ramadhan

