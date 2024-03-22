Menurut Ustaz Rizaludin Kurniawan, S.Ag,MSI, Rasullulah adalah pribadi yang sangat mudah sekali bersedekah, bahkan Rasullulah diceritakan oleh sahabatNya, sebagai orang yang layaknya angin dalam bersedekah, maksudnya, apa yang dimiliki Rasullulah dan keluarganya beliau langsung habiskan untuk bersedekah dan hanya menyisakan

sedikit untuk beliau konsumsi sendiri.

Pada bulan ramadhan ini, kita dianjurkan untuk mengeluarkan sedekah klita, sedekah ini ada yang wajib dan ada yang sunnah, sedekah yang wajib itu mengeluarkan zakat dan makna dari sedekah zakat fitrah ini, kita harus mengeluarkan harta kita untuk orang lain, karena pahalanya sungguh-sungguh sangat luar biasa.

(rns)

