TAUSIYAH Ramadhan Rizaludin Kurniawan S.Ag,MSI: Pahala Bersedekah dan Zakat

Vincentius Camar, Jurnalis · Sabtu 23 Maret 2024 05:00 WIB
Menurut Ustaz  Rizaludin Kurniawan,  S.Ag,MSI, Rasullulah adalah pribadi yang sangat mudah sekali bersedekah, bahkan Rasullulah diceritakan oleh sahabatNya, sebagai orang yang layaknya angin dalam bersedekah, maksudnya, apa yang dimiliki Rasullulah dan keluarganya beliau langsung habiskan untuk bersedekah dan hanya menyisakan 
sedikit  untuk beliau konsumsi sendiri. 
 
Pada bulan ramadhan ini, kita dianjurkan untuk mengeluarkan sedekah klita, sedekah ini  ada yang wajib dan ada yang sunnah, sedekah yang wajib itu mengeluarkan zakat dan makna dari  sedekah zakat fitrah ini, kita harus mengeluarkan harta kita untuk orang lain, karena pahalanya sungguh-sungguh sangat  luar biasa.

