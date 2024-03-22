Menurut Ustaz Rizal Muzaki, S.Pd, Ramadhan penuh keberkahan bagi umat Islam, karena bulan yang penuh dengan pengampunan dan dilipatgandakan pahalanya.

Ada kebahagiaan yang dirasakan oleh orang yang berpuasa dan ada kebahagiaan yang tidak bisa dirasakan oleh orang-orang yang tidak menjalankannya. Kebahagiaan itu ada di saat berbuka puasa dan kebahagiaan di saat bertemu sang Khalik Allah SWT.

