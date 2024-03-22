Calon Presiden (Capres) nomor urut satu, Anies Baswedan angkat bicara soal pertemuan antara Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Surya Paloh dengan Prabowo Subianto pada Jumat (22/3) siang. Anies enggan menanggapi soal Surya Paloh yang mengisyaratkan membuka peluang bagi Nasdem bergabung dengan koalisi Prabowo.

Pasalnya, saat ini, dia bersama Timnas AMIN masih fokus untuk proses di Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini karena menurut Anies, pembentukan kabinet pemerintahan yang baru masih akan terjadi pada bulan Oktober mendatang.

Reporter: Felldy Utama

Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News