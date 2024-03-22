Jumlah pasien penderita demam berdarah dengue (DBD) di Kota Depok, Jawa Barat meningkat signifikan. Sejak Januari hingga Maret 2024, total terdapat 255 kasus DBD di Kota Depok. Dari jumlah tersebut, 1 pasien meninggal dunia pada bulan Januari lalu.

Menghadapi tingginya kasus DBD, Wali Kota Depok, Mohammad Idris mengatakan ketersediaan kamar rawat inap bagi pasien masih dinyatakan aman. RSUD Kota Depok juga mengubah penggunaan kamar rawat inap lain jika kasus DBD semakin meningkat.

Kontributor: Iyungrizki

Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News