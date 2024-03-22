...

Koalisi Sejagad Gelar Aksi Tolak Hasil Pemilu 2024, Sebut Demokrasi Indonesia Mati di Era Presiden Joko Widodo

Galih Wisma, Jurnalis · Jum'at 22 Maret 2024 22:30 WIB
Massa dari Koalisi Sejagad menggelar aksi merespons hasil Pemilu 2024 di kawasan Tugu Pal Putih Jogja pada Jumat (22/3) sore. Mereka membentangkan sejumlah spanduk raksasa di depan Tugu Golong-Gilig dan menyampaikan aspirasinya secara bergantian.
 
Mereka menganggap demokrasi Indonesia telah mati di era rezim Presiden Joko Widodo yang dimulai sejak putusan MK No. 90 tahun 2023, yang meloloskan putranya, Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden. Selain menuntut untuk memboikot hasil Pemilu 2024, mereka juga menuntut revisi UU Pemilu dan UU Partai Politik oleh badan independen di bawah pengawasan sipil.
 
