Massa dari Koalisi Sejagad menggelar aksi merespons hasil Pemilu 2024 di kawasan Tugu Pal Putih Jogja pada Jumat (22/3) sore. Mereka membentangkan sejumlah spanduk raksasa di depan Tugu Golong-Gilig dan menyampaikan aspirasinya secara bergantian.

Mereka menganggap demokrasi Indonesia telah mati di era rezim Presiden Joko Widodo yang dimulai sejak putusan MK No. 90 tahun 2023, yang meloloskan putranya, Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden. Selain menuntut untuk memboikot hasil Pemilu 2024, mereka juga menuntut revisi UU Pemilu dan UU Partai Politik oleh badan independen di bawah pengawasan sipil.

Kontributor: Galih Wisma

Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

