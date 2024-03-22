Ratusan pasien disejumlah rumah sakit di Rembang dievakuasi saat terjadi gempa di Tuban, Jawa Timur, Jumat(22/3).
Para pasien yang menjalani perawatan terutama di lantai 2 berhamburan menyelamatkan diri. Pihak BPBD Rembang sudah mengecek sejumlah Kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Tuban namun belum ada informasi adanya kerusakan ataupun korban jiwa.
Kontributor: Musyafa
(rns)
