Ratusan pasien disejumlah rumah sakit di Rembang dievakuasi saat terjadi gempa di Tuban, Jawa Timur, Jumat(22/3).

Para pasien yang menjalani perawatan terutama di lantai 2 berhamburan menyelamatkan diri. Pihak BPBD Rembang sudah mengecek sejumlah Kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Tuban namun belum ada informasi adanya kerusakan ataupun korban jiwa.

Kontributor: Musyafa

(rns)

