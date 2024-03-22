Banjir merendam Jalan Boulevard Raya, Kelapa Gading, Jumat (22/3/2024). Banjir pun belum surut hingga siang ini, dengan ketinggian air berkisar 10-20 cm. Kenaikan air dikarenakan drainase jalan meluap.

Beberapa pengendara pun harus pasrah karena motornya mogok. Warga berharap perbaikan drainase di Jalan Boulevard Raya.

Reporter: Widya Michella Nur Syahida

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

