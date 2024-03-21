...

TAUSIYAH RAMADHAN Aris Alwi S.E : Jalan Meraih Keistiqomahan

Vincentius Camar, Jurnalis · Kamis 21 Maret 2024 17:50 WIB
Dalam kultumnya, Ustaz Aris Alwi S.E menceritakan bahwa jalan untuk meraih keistiqomahan tidaklah mudah karena butuh kegigihan serta seriusan yang tinggi, tidak cukup hanya niat untuk istiqomah akan tetapi butuh azam atau tekad yang tinggi. Sehingga, wajar saja Allah siapkan surga bagi hamba-Nya yang sudah istiqomah dijalanNya.
 
Bahkan Allah SWT sampaikan di dalam Alquran Surah Fussilat Ayat 30: "Jangan pernah takut dan jangan pernah sedih, surga sudah kusiapkan untuk orang yang istiqomah di jalan Allah SWT."
 
Produser: Vincentius Camar
 
