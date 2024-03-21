Menu lengkap dari takjil hingga makanan berat disediakan untuk jamah dalam berbuka puasa di Masjid Sheikh Zayed di Solo, Jawa Tengah. Setidaknya ada 15 jenis takjil yang disajikan secara bergantian di masjid ini.

Menu berbuka puasa tersebut seluruhnya berasal dari sumbangan Bulan Sabit Merah Mesir. Setiap harinya disediakan 7 ribu hingga 10 ribu paket menu berbuka puasa.

Selain itu, selama bulan Ramadhan di masjid ini juga dihadirkan 8 imam masjid dari Uni Emirat Arab dalam memimpin salat.

