Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf menyambut baik kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia, terutama sebagai tamu kehormatan dari pemimpin gereja katolik di Vatikan. Pria yang akrab disapa Gus Yahya itu menyebut, NU akan ikut menyambut Paus Fransiskus sebagai tamu kehormatan.

Meski demikian, dirinya mengaku belum mendapatkan informasi terkait kunjungan pemimpin Gereja Katolik tersebut ke Indonesia. Diketahui, Kementerian Luar Negeri kini tengah membahas tanggal kunjungan pemimpin tertinggi Gereja Katolik tersebut ke Indonesia.

Reporter: Widya Michella

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

