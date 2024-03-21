...

Gibran Rakabuming Raka Ucapkan Terimakasih untuk Semua Pihak di Pilpres 2024

Septyantoro, Jurnalis · Kamis 21 Maret 2024 21:40 WIB
Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka masih menjalankan tugasnya sebagai Wali Kota Solo meski telah ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024 bersama Prabowo Subianto.
 
Gibran mengatakan dirinya masih akan menyelesaikan tugasnya sebagai wali kota hingga masa jabatannya berakhir. Gibran juga menyebut dirinya tetap berkomunikasi dengan Prabowo, meski tidak hadir saat pengumuman KPU.
 
Terkait kemenangannya, Gibran mengucapkan terimakasih kepada semua pihak karena Pemilu 2024 berjalan lancar dan aman.
 
Kontributor: Septyantoro 
Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

