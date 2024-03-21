...

Kamp Pengungsi Nuseirat, Gaza Hancur Dihantam Serangan Udara Israel, 19 Tewas

Betty Usman, Jurnalis · Kamis 21 Maret 2024 17:00 WIB
Serangan udara Israel di kamp pengungsi Nuseirat, Gaza tengah, Selasa (19/3) malam. Setidaknya 19 tewas, 5 wanita dan 9 anak-anak, menurut catatan rumah sakit Syuhada al-Aqsa.
 
Israel melancarkan serangannya di Gaza dan bersumpah untuk menghancurkan Hamas sejak 7 Oktober. Lebih dari 31.800 warga Palestina tewas dalam pemboman  sejak saat itu.
 
Sebagian besar wilayah Gaza utara telah diratakan, dan otoritas internasional mengenai krisis kelaparan memperingatkan bahwa 70 persen penduduk Gaza mengalami bencana kelaparan dan kelaparan akan segera terjadi.

