Serangan udara Israel di kamp pengungsi Nuseirat, Gaza tengah, Selasa (19/3) malam. Setidaknya 19 tewas, 5 wanita dan 9 anak-anak, menurut catatan rumah sakit Syuhada al-Aqsa.

Israel melancarkan serangannya di Gaza dan bersumpah untuk menghancurkan Hamas sejak 7 Oktober. Lebih dari 31.800 warga Palestina tewas dalam pemboman sejak saat itu.

Sebagian besar wilayah Gaza utara telah diratakan, dan otoritas internasional mengenai krisis kelaparan memperingatkan bahwa 70 persen penduduk Gaza mengalami bencana kelaparan dan kelaparan akan segera terjadi.

(fru)

