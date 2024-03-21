Ribuan jemaah mengikuti salat tarawih bersama Wapres Ma'ruf Amin. Lokasi di Masjid Al Kautsar, Kota Kendari, Sulteng, Rabu (20/3) malam.
Wapres Ma'ruf berpesan untuk mengamalkan nilai-nilai puasa Ramadhan dalam kehidupan sehari-hari.
Kehadiran Wapres Ma'ruf di Kendari dalam rangka menghadiri kegiatan pengukuhan KDEKS Sultra. Serta melihat kondisi salah seorang pasien penderita stunting di Puskesmas Lepo-Lepo.
Kontributor: Mukhtaruddin
Produser: Akira AW
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow