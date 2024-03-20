Menurut Ustaz Apdil Abdilah, S.Sos, ibadah puasa tidak hanya menahan haus dan lapar melainkan juga menjaga lisan, menata hati dan akhlak. Para ulama sering menyebutkan bulan Ramadhan adalah madrasah yang favorit bagi umat Islam, puasa sebagai madrasah atau sekolah untuk melatih dan mendidik setiap hamba, mulai dari kesabaran, kejujuran dan kedisiplinan.

Menjalankan ibadah dengan khusyuk, maka Allah SWT akan memberikan yang terbaik untuk kita dengan memperoleh predikat muttaqin, yaitu orang-orang yang beriman.

Produser: Vincentius Camar

#Tausiyah #TausiyahRamadhan #TausiyahOkezone #Ramadhan #Ramadhan2024 #ApdilAbdilah

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News