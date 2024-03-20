...

Masjid Djami Tua, Masjid Bersejarah di Pulau Sulawesi

Nasrudin Rubak, Jurnalis · Rabu 20 Maret 2024 14:00 WIB
Masjid Djami Tua Palopo merupakan salah satu masjid bersejarah di Pulau Sulawesi. Lokasi masjid terbilang strategis karena bersebelahan dengan Istana Kedatuan Luwu. Dibangun pada tahun 1604 Masehi, masjid ini menjadi saksi bisu penyebaran agama Islam di Pulau Sulawesi. 
 
Keistimewaan Masjid ini dindingnya terbuat dari batu cadas yang direkatkan oleh campuran putih telur dan kapur sirih. Sementara untuk tiang utamanya berbentuk segi 12 dan berbahan kayu lokal.
 
Masjid sangat sejuk karena memiliki 20 jendela yang membuat sirkulasi udara berjalan baik. Masjid ini terlihat unik karena memadukan akulturasi budaya Bugis, Jawa, dan Tiongkok. 
 
