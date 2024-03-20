...

Kisah Inspiratif, Anggota Satlantas Polres Kulon Progo Jadi Guru Ngaji Usai Bertugas

Budi Utomo, Jurnalis · Rabu 20 Maret 2024 10:00 WIB
Seorang anggota Satlantas Polres Kulon Progo manjadi guru ngaji bagi anak-anak di sekitar rumahnya. Aipda Andriyanto Widodo mengajar ngaji di Masjid Nurul Haq Kelurahan Margosari Kapanewon usai bekerja di unit SIM Satlantas Polres Kulon Progo.
 
Andri juga diminta mengajar mengaji di beberapa masjid dan mushola disekitar desanya terkadang juga menjadi khotib masjid saat salat jumat di lingkungan sekitarnya.
 
Setidaknya ada 20 anak yang menjadi murid mengaji andri di Masjid Nurul Haq. Aipda Andri juga tidak memungut biaya bagi anak-anak yang mau belajar mengaji dengannya.
 
Kontributor: Budi Utomo

(fru)

