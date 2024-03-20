...

BNPB akan Prioritaskan Perbaikan Jembatan Penghubung Desa di Grobogan, Jawa Tengah

Rustaman Nusantara, Jurnalis · Rabu 20 Maret 2024 10:39 WIB
Inilah kondisi Jembatan Menawan di Grobogan, Jawa Tengah setelah diterjang banjir yang memporakporandakan sejumlah desa. Dalam video amatir, warga bergotong royong membangun jembatan darurat dengan menggunakan bambu.
 
Jika tidak ada jembatan alternatif, warga harus memutar 2 kali lipat lebih jauh jika ingin menuju ke desa lainnya.
 
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto telah memprioritaskan pembangunan jembatan penghubung antar desa tersebut.
 
Kepala BNPB juga meminta warga yang rumahnya mengalami kerusakan untuk melapor ke pemerintah kecamatan maupun daerah untuk mendapatkan dana bantuan pembangunan sesuai dengan kondisi kerusakan masing-masing bangunan.
 
Petani yang mengalami gagal panen juga akan mendapatkan bantuan bibit dari pemerintah pusat.
 
Kontributor: Rustaman Nusantara
Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

