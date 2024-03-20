Mahalnya harga beras di pasaran membuat mayoritas warga yang didominasi ibu rumah tangga menyerbu operasi pasar beras murah di kantor DPD Kota Cimahi, Jawa Barat pada Rabu (20/3) pagi.
Dalam operasi pasar ini, warga bisa mendapatkan beras 5 kilogram dengan harga Rp53 ribu. Dalam operasi pasar yang diadakan Perum Bulog ini, sebanyak 10 ton beras ludes dalam hitungan jam.
Kontributor: Yuwono Wahyu
Produser: Kristo Suryokusumo
