Ratusan Warga Serbu Operasi Pasar Beras Murah di Cimahi, Jawa Barat

Yuwono Wahyu, Jurnalis · Rabu 20 Maret 2024 10:20 WIB
Mahalnya harga beras di pasaran membuat mayoritas warga yang didominasi ibu rumah tangga menyerbu operasi pasar beras murah di kantor DPD Kota Cimahi, Jawa Barat pada Rabu (20/3) pagi.
 
Dalam operasi pasar ini, warga bisa mendapatkan beras 5 kilogram dengan harga Rp53 ribu. Dalam operasi pasar yang diadakan Perum Bulog ini, sebanyak 10 ton beras ludes dalam hitungan jam.
 
Kontributor: Yuwono Wahyu
Produser: Kristo Suryokusumo

