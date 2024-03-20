Warga Bedahan, Sawangan, Depok digegerkan dengan kebakaran yang melanda sebuah toko material. Api dengan cepat melahap habis seisi ruangan di toko material tersebut, Selasa (19/3) malam.

Petugas damkar yang berjibaku kesulitan untuk memadamkan api karena toko masih tutup. Warga turut membantu memadamkan api dan mengevakuasi 3 mobil yang terparkir di dalam.

Menurut warga, kepulan asap tebal tiba-tiba membumbung tinggi dari dalam toko/Insiden ini terjadi pukul 19.00 WIB saat orang-orang hendak berangkat salat tarawih. Hingga kini belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran tersebut

Reporter: Iyung Rizki

Produser: Akira AW

