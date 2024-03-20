...

Hendak Berangkat Tarawih, Warga Sawangan Depok Digegerkan dengan Kebakaran Toko Material

Iyung Rizki, Jurnalis · Rabu 20 Maret 2024 09:30 WIB
A A A
Warga Bedahan, Sawangan, Depok digegerkan dengan kebakaran yang melanda sebuah toko material. Api dengan cepat melahap habis seisi ruangan di toko material tersebut, Selasa (19/3) malam.
 
Petugas damkar yang berjibaku kesulitan untuk memadamkan api karena toko masih tutup. Warga turut membantu memadamkan api dan mengevakuasi 3 mobil yang terparkir di dalam.
 
Menurut warga, kepulan asap tebal tiba-tiba membumbung tinggi dari dalam toko/Insiden ini terjadi pukul 19.00 WIB saat orang-orang hendak berangkat salat tarawih. Hingga kini belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran tersebut 
 
Reporter: Iyung Rizki 
Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini