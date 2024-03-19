Sebanyak 20 peserta dari 10 Kecamatan mengikuti perlombaan festival bedug 2024 yang digelar di halaman kantor pemkot Jakarta Timur

Festival yang berlangsung selama satu hari itu diadakan dalam rangka memeriahkan bulan suci ramadhan

Walikota Jakarta Timur mengatakan bahwa festival bedug ini merupakan seni budaya lokal bernuansa islami yang harus dilestarikan. Selain festival bedug, pemerintah kota Jakarta Timur juga memberikan santunan terhadap anak yatim piatu

Para pemenang festival bedug ini nantinya akan mendapat piala dan hadiah belasan juta rupiah. Festival ini juga mendapat respons positif dan antusias tinggi dari masyarakat

Mereka berharap festival tersebut terus diadakan setiap tahunnya untuk menyambut dan meramaikan bulan suci ramadhan

Reporter : Rio Manik

Produser : Febry Rachadi

(rns)

