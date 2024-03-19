...

Meriahkan Ramadhan, Pemkot Jaktim Gelar Festival Bedug 2024

Rio Manik, Jurnalis · Selasa 19 Maret 2024 17:26 WIB
Sebanyak 20 peserta dari 10 Kecamatan mengikuti perlombaan festival bedug 2024 yang digelar di halaman kantor pemkot Jakarta Timur
 
Festival yang berlangsung selama satu hari itu diadakan dalam rangka memeriahkan bulan suci ramadhan
 
Walikota Jakarta Timur mengatakan bahwa festival bedug ini merupakan seni budaya lokal bernuansa islami yang harus dilestarikan. Selain festival bedug, pemerintah kota Jakarta Timur juga memberikan santunan terhadap anak yatim piatu
 
Para pemenang festival bedug ini nantinya akan mendapat piala dan hadiah belasan juta rupiah. Festival ini juga mendapat respons positif dan antusias tinggi dari masyarakat
 
Mereka berharap festival tersebut terus diadakan setiap tahunnya untuk menyambut dan meramaikan bulan suci ramadhan
 
Reporter : Rio Manik
Produser : Febry Rachadi

(rns)

