Ratusan warga di Tegal, Jawa Tengah berdesakan untuk mendapatkan beras stabilisasi pasokan harga pangan (SPHP) di Pasar Kejambon, Tegal Timur. Beras SPHP ini dijual seharga Rp54.500 dalam kemasan 5 kilogram atau Rp10.900 per kilogram.

Harga ini jauh lebih murah dari harga beras medium di pasaran yang mencapai Rp15-16 ribu per kilogram. Sejumlah warga mengaku terpaksa antri untuk menghemat pengeluaran saat bulan Ramadhan.

Dalam waktu kurang dari 1 jam, beras SPHP yang sebanyak 2,5 ton tersebut ludes terjual.

Kontributor: Yunibar

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

