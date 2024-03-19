Ratusan warga di Tegal, Jawa Tengah berdesakan untuk mendapatkan beras stabilisasi pasokan harga pangan (SPHP) di Pasar Kejambon, Tegal Timur. Beras SPHP ini dijual seharga Rp54.500 dalam kemasan 5 kilogram atau Rp10.900 per kilogram.
Harga ini jauh lebih murah dari harga beras medium di pasaran yang mencapai Rp15-16 ribu per kilogram. Sejumlah warga mengaku terpaksa antri untuk menghemat pengeluaran saat bulan Ramadhan.
Dalam waktu kurang dari 1 jam, beras SPHP yang sebanyak 2,5 ton tersebut ludes terjual.
Kontributor: Yunibar
Produser: Kristo Suryokusumo
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow