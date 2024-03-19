...

Ratusan Warga di Tegal Berdesakkan Dapatkan Beras SPHP

Yunibar, Jurnalis · Selasa 19 Maret 2024 10:40 WIB
Ratusan warga di Tegal, Jawa Tengah berdesakan untuk mendapatkan beras stabilisasi pasokan harga pangan (SPHP) di Pasar Kejambon, Tegal Timur. Beras SPHP ini dijual seharga Rp54.500 dalam kemasan 5 kilogram atau Rp10.900 per kilogram.
 
Harga ini jauh lebih murah dari harga beras medium di pasaran yang mencapai Rp15-16 ribu per kilogram. Sejumlah warga mengaku terpaksa antri untuk menghemat pengeluaran saat bulan Ramadhan.
 
Dalam waktu kurang dari 1 jam, beras SPHP yang sebanyak 2,5 ton tersebut ludes terjual.
 
Kontributor: Yunibar
Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

