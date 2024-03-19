...

Pebulu Tangkis RI Peraih Juara All England 2024 Tiba di Tanah Air

Selasa 19 Maret 2024 08:30 WIB
Pebulu tangkis RI peraih gelar All England 2024 tiba di Tanah Air, Senin (18/3). Mereka ialah Jonatan Christie dan Fajar/Rian. Kedatangan mereka disambut riuh para penggemar. Pengalungan bunga kemudian dilakukan oleh para pejabat olahraga. Runner Up All England tunggal putra, Anthony Ginting juga turut serta.
 
Sementara Jojo dan Ginting bersyukur atas capaian yang mereka raih dalam kejuaraan All England 2024. Selain itu, juara bertahan di nomor ganda putra pasangan Fajar/Rian bisa mempertahankan gelar juara All England 2024.
 
Menpora Dito Ariotedjo pun memberi apresiasi atas kemenangan para atlet bulu tangkis di Piala All England 2024.
 
Reporter: Noerman Hasnugara
Produser: Akira AW

