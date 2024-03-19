Ketua MK Suhartoyo melantik dan memimpin pembacaan sumpah Gugus Tugas Perselisihan Hasil Pilpres dan Pileg, Selasa (19/3/2024).

Gugus Tugas dibentuk dalam rangka dukungan penanganan perkara perselisihan Hasil Pilpres dan Pileg 2024 di lingkungan MK.

Gugus Tugas harus berkomitmen untuk bisa menjaga kredibilitas integritas dan menjaga marwah kelembagaan. Anggota yang melanggar sumpahnya maka akan mendapatkan sanksi.

Reporter: Raka Dwi Novianto

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

