Laporan Langsung dari Depan DPR, Demo Hak Angket Berujung Rusuh

Achmad Al Fiqri, Jurnalis · Selasa 19 Maret 2024 22:29 WIB
Massa aksi yang mengatasnamakan Gerakan Penegakan Kedaulatan Rakyat (GPKR) bertahan hingga malam di depan gedung DPR/MPR RI, Selasa (19/3). Hal itu membuat pihak kepolisian akhirnya mau tak mau memukul mundur massa agar membubarkan diri.
 
Diketahui aksi demo itu menuntut Presiden Joko Widodo mundur dari jabatannya hingga mendorong hak angket untuk menelusuri dugaan kecurangan dalam Pilpres 2024.
 
Polisi tampak mulai memukul mundur. Hal itu terjadi usai tak ada titik temu negoisasi antara pihak kepolisian melalui Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro dengan perwakilan massa aksi.
 
Reporter: Achmad Al Fiqri 
Produser: Reza Ramadhan

(rns)

