Prajurit Marinir Gugur dalam Baku Tembak dengan KKB di Puncak Jaya Papua

Joe Hartoyo, Jurnalis · Selasa 19 Maret 2024 22:15 WIB
Jenazah Serka Marinir (Mar) Anumerta Ismunandar dimakamkan di Desa Madurekso, Kecamatan Kuwarasan, Kebumen, Jawa Tengah, Selasa (19/3).
 
Prajurit Marinir ini gugur usai tertembak saat kontak senjata dengan KKB di Distrik Muara, Puncak Jaya, Papua Tengah.
 
Serka Mar Anumerta Ismunandar meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak. Almarhum Serka Marinir Anumerta ismunandar mendapatkan kenaikan pangkat 1 tingkat dari sebelumnya berpangkat Sertu.
 
Kontributor: Joe Hartoyo

(rns)

