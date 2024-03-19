Jenazah Serka Marinir (Mar) Anumerta Ismunandar dimakamkan di Desa Madurekso, Kecamatan Kuwarasan, Kebumen, Jawa Tengah, Selasa (19/3).
Prajurit Marinir ini gugur usai tertembak saat kontak senjata dengan KKB di Distrik Muara, Puncak Jaya, Papua Tengah.
Serka Mar Anumerta Ismunandar meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak. Almarhum Serka Marinir Anumerta ismunandar mendapatkan kenaikan pangkat 1 tingkat dari sebelumnya berpangkat Sertu.
Kontributor: Joe Hartoyo
(rns)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow