WNA asal Korsel, Amy memenuhi panggilan Polda Metro Jaya untuk diperiksa, Selasa (19/3/2024). Amy diperiksa sebagai pelapor dugaan perzinaan yang dilakukan suaminya dengan pedangdut Tisya Erni.

Kuasa hukum Amy, Rezza Adityananda Pramono mengungkapkan kliennya dicecar 16 pertanyaan. Rezza tidak dapat menjelaskan sekarang rinci detail pertanyaan. Amy juga mengatakan dirinya sangat rindu terhadap anak-anaknya.

Reporter: Selvianus Kopong Basar

Produser: Reza Ramadhan

