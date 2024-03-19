Pengelola Pelabuhan Merak akan menyiapkan penambahan kantong parkir sebelum masuk kapal jelang Mudik 2024. Penambahan kantong untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan hingga keluar area pelabuhan.

Pelabuhan Merak memiliki kantong parkir dengan daya tampung sekitar 4500 kendaraan perluasan diperkirakan dapat menambah daya tampung 1000 kendaraan. Penambahan area parkir berada disekitar dermaga reguler dan area dermaga eksekutif.

