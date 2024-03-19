Warga Ciracas, Jakarta Timur dikejutkan dengan adanya seekor ular sanca sepanjang 4 meter yang bersarang di saluran air.

Ular tersebut ditemukan oleh seorang warga yang hendak membuang air kecil saat tengah ronda malam bersama warga lainnya.

Dalam evakuasi, petugas pemadam kebakaran terpaksa menjebol beton penutup saluran air dan berhasil menemukan keberadaan ular. Sempitnya akses saluran air ditambah ular yang melakukan perlawanan sempat menjadi kendala dalam evakuasi ini.

Kontributor: Rio Manik

Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

